СК расследует факт осквернения бюста маршала Малиновского в Одессе

Бюст маршала Советского Союза изрисовали краской и исписали нецензурными словами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения в Одессе бюста маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело, запросив в министерстве иностранных дел РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка", - отметили в СК.

В Одессе бюст маршала Советского Союза Родиона Малиновского, руководившего операцией по освобождению родного города, изрисовали краской и исписали нецензурными словами.