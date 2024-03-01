1 марта, 07:01,
обновлено 1 марта, 07:10

СК возбудит дело из-за инцидента с участником СВО, снятым с рейса по подозрению в курении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Участник специальной военной операции возвращался домой после лечения из-за ранения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником специальной военной операции, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Председателем СК дано поручение и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК А. Н. Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", - отметили в СК.

Участник специальной военной операции возвращался домой после лечения из-за полученного ранения. Его сняли с рейса, так как сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих курение, не установлено. 

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