В Саратовской области умер один из пострадавших при возгорании на заводе

Следователи ранее завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Один из трех пострадавших при ЧП на предприятии в Балаковском районе Саратовской области умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Один мужчина, к сожалению, скончался", - сообщили в ведомстве.

19 февраля на одном из заводов в Балаковском районе произошло возгорание, в результате которого пострадали трое работников. По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, на момент прибытия в Балаковскую городскую клиническую больницу пациенты находились в состоянии травматического шока и имели термические ожоги кожного покрова большой площади - от 30% до 75%. Позже мужчин санавиацией доставили в ожоговый центр в Саратове. Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.