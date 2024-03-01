В Воронежской области в результате пожара в доме погибли два человека

Его площадь составила более 150 кв. м

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Пожар в частном доме площадью более 150 кв. м произошел в селе Средний Икорец Лискинского района Воронежской области, обрушилась кровля здания. После ликвидации огня обнаружены погибшими два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

"На пожаре в жилом доме в Лискинском районе в селе Средний Икорец пожарными обнаружены два трупа: женщины 1968 года рождения и мужчины 1953 года рождения, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 03:13 пятницы. Пожар ликвидирован в 03:59.