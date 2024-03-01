В порту Петербурга нашли кокаин в коробках с бананами

Стоимость прибывшей судном из Антверпена партии наркотика составляет 165 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники Балтийской таможни обнаружили в Большом порту Санкт-Петербурга 11 кг кокаина, спрятанного в брикетах среди коробок с бананами. Стоимость прибывшей судном из Антверпена партии наркотика составляет 165 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Изъято свыше 11 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 млн рублей. Контрабанда была выявлена в ходе контроля контейнера, прибывшего из Антверпена (Бельгия). Таможенники обнаружили брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами", - рассказали в пресс-службе.

Спрессованные брикеты были упакованы в полиэтилен, экспертиза подтвердила состав наркотика. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.