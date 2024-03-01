В Красноярском крае задержали мужчину, который поджег помещение с тремя рабочими

Решается вопрос об избрании меры пресечения

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Мужчину, который поджег бытовое помещение с тремя рабочими на лесозаготовках, задержан в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан в охотничьем домике в лесу, расположенном в 10 км от места происшествия. В настоящее время с ним выполняются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

Четверо рабочих, занимающихся лесозаготовками в Рыбинском районе, употребляли алкогольные напитки. Двое рабочих подрались между собой. После того, как все пошли спать в бытовом вагончике, подозреваемый решил отомстить своему обидчику, вылил бензин в помещении, где спали его коллеги, и поджег. После чего скрылся с места происшествия.

Трое мужчин самостоятельно выбрались из огня. Спутниковый телефон был уничтожен огнем и мужчинам пришлось пройти 5 км по лесу до ближайших лесозаготовителей, где они сообщили о случившемся.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Двое мужчин находятся в ожоговом отделении Краевой клинической больницы, их состояние оценивается как тяжелое. Один пострадавший проходит лечение в Клинической больнице г. Зеленогорска, его жизни ничего не угрожает. В отношении мужчины, совершившего поджог, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).