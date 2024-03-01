В Киеве поднялся уровень Днепра

Глава столичной военной администрации Сергей Попко отметил начальное затопление поймы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Метеорологи отмечают подъем уровня воды в Днепре и начальное затопление поймы реки в черте Киева в связи с весенним половодьем. Об этом сообщил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

"Вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья на реке Днепр в черте города Киева наблюдается повышение уровня воды - примерно на 6 см за сутки, с начальным затоплением поймы", - написал Попко в Telegram-канале.

Он отметил, что аварийных подтоплений по городу пока не зафиксировано, сохраняется первый уровень опасности гидрологических явлений (желтый), но вода прибывает. За последние восемь дней уровень Днепра в пределах Киева поднялся примерно на 65 см.

Попко предупредил, что в ближайшие дни, по информации Укргидрометцентра, в Киеве "возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий".