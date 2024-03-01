Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам почти 17 млн рублей

Полиция возбудила дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает мошенников, которым местная жительница передала почти 17 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"29 февраля в полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина, проживающая на улице Маршала Тухачевского, с заявлением о том, что с конца июля 2023 года по 26 февраля 2024-го ей на телефон с неустановленных номеров звонили неизвестные и убедили под предлогом обеспечения безопасности денежных средств неоднократно передавать неизвестным денежные средства", - рассказал представитель пресс-службы.

Общая сумма ущерба составила 16 798 880 рублей. По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), полиция устанавливает злоумышленников.