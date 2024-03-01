В Приморском крае раскрыли убийство 14-летней давности по черепу жертвы

Для этого была использована фотоанатомическая экспертиза

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае раскрыли убийство, совершенное в 2010 году с помощью фотоанатомической экспертизы, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)", - сообщили в ведомстве.

Согласно версии следствия, в октябре 2010 года фигурант дела рыбачил в компании знакомых и распивал с ними спиртные напитки в 8 км от автодороги "Раздольное - Хасан - Приморский" в Хасанском районе. Когда компания возвращалась с уловом к своим автомобилям, между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого один задушил другого и скрыл следы преступления, переместив тело на другой берег реки. Родственники сообщили об исчезновении человека, проводились разыскные мероприятия, но тело обнаружить не удалось.

"Однако спустя годы на другом берегу реки рыбаки обнаружили останки человека. Следователями СК России была назначена и проведена судебная экспертиза фотосовмещения, согласно которой установлена и подтверждена личность пропавшего в 2010 году в тех безлюдных местах потерпевшего. Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников полиции лицо, причастное к совершению преступления установлено и задержано. Он признался в совершении преступления", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе экспертиз фотосовмещения проводится идентификация человека путем совмещения изображений черепа и лица человека на прижизненных фотографиях. По нему устанавливают расу, пол, возраст, составляют характеристику внешних признаков лица по методу словесного портрета, изучают зубной аппарат.