ФСБ задержала на Запорожье гражданина Украины, передававшего данные о ВС РФ в СБУ

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по статье о шпионаже

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, который передавал данные о дислокации Вооруженных сил РФ в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

"В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали гражданина Украины, завербованного сотрудниками Службы безопасности Украины. По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проведения следственных действий обнаружены и задокументированы материалы, изобличающие злоумышленника в инкриминируемом преступлении.

"Сотрудники спецслужб [Украины] прислали небольшую сумму и попросили помочь украинской армии", - сказал задержанный на допросе, видеозапись которого распространило региональное управление ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.