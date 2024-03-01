Суд в Воронеже рассмотрит апелляцию на приговор экс-директору ФК "Чайка" 26 марта

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Воронежский областной суд 26 марта рассмотрит апелляцию прокуратуры на приговор в виде штрафа 1,8 млн рублей, который был вынесен бывшему исполнительному директору футбольного клуба "Чайка" Олегу Баяну за 10 эпизодов подкупа арбитров спортивных соревнований и один предварительный сговор. Об этом сказала ТАСС представитель Воронежского облсуда Лада Петина.

"Апелляционное рассмотрение по Баяну назначено на 26 марта на 10 часов", - сказала она.

Ранее адвокат Олега Баяна Дмитрий Чеботарев сообщил ТАСС, что прокуратура подала апелляцию на приговор Баяну от 13 декабря 2023 года, посчитав его слишком мягким. Тогда Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил Баяна к штрафу 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) на сумму порядка 1,9 млн рублей.

По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки". Представитель прокуратуры попросила признать Баяна виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения, штрафа 150 тыс. рублей и лишения права заниматься спортивной деятельностью на два с половиной года.

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам - от 290 до 350 тысяч рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела были выявлены новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено дело о подкупе арбитров.