В Москве с наркотиками задержали актера из "Ранеток" Юрия Яковлева

Актеру может грозить до трех лет лишения свободы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актер Юрий Яковлев задержан в Москве с 2 граммами мефедрона, которые он пытался спрятать в сугроб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в столичном районе Ясенево. Сотрудники полиции при патрулировании заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. В ходе проверки оказалось, что это сверток с запрещенным веществом, которым, согласно экспертизе, оказался мефедрон весом почти 2 гр. Задержанным оказался актер Юрий Яковлев", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Актеру может грозить до трех лет лишения свободы.

Юрий Яковлев известен ролями в сериалах "Ранетки" и "Папины дочки".