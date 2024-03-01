Двух жителей Астрахани подозревают в сбыте опасного алкоголя на сумму более 5 млн рублей

В ходе обысков изъято 660 коробок опасного для жизни алкоголя

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей Астрахани, их подозревают в сбыте фальсифицированной алкогольной продукции. В ходе обысков изъято 660 коробок опасного для жизни алкоголя, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238, ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сбыт товаров без маркировки)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее о возбуждении дела не сообщалось, сейчас выявлен новый эпизод.

По версии следствия, местный житель приобрел этиловый спирт, который совместно со своим знакомым стал хранить в целях сбыта в арендуемом помещении. Обвиняемые разводили приобретенный этиловый спирт водой, добавляли красители и ароматизаторы. После этого они разливали его в стеклянные бутылки, имеющие этикетки различных брендов.

В ходе обысков обнаружено и изъято 660 коробок немаркированной алкогольной продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей. Как уточнили ТАСС в следственном управлении, сумма изъятой продукции оценивается в сумму более 5 млн рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.