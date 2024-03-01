На Кубани спустя три года арестовали мужчину после стрельбы на улице

Мера пресечения избрана на время следствия

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Туапсе в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, после инцидента в 2020 году, когда, по версии следствия, мужчина стрелял из огнестрельного оружия на улице с большим скоплением людей, он арестован на время следствия. Об этом сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство знакомого, совершенном общеопасным способом осенью 2020 года в Туапсе (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

События разворачивались в сентябре 2020 года. По предварительной версии, мужчина стрелял из огнестрельного оружия в своего знакомого на улице при скоплении людей, известно, что знакомый до этого нанес ножевое ранение его брату. Фигурант дела скрылся и был задержан в январе 2024 года. Пострадавший тогда получил множественные огнестрельные ранения и выжил благодаря помощи медиков.