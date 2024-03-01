Ростовский суд приговорил экс-архитектора к двум годам по делу о жилье для сирот

Действия чиновника дискредитировали авторитет органов местного самоуправления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Батайский городской суд в Ростовской области приговорил бывшего главного архитектора города Дмитрия Коткова к двум годам колонии-поселения по делу о жилье для детей-сирот. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Катков Д. В., являясь главным архитектором Батайска, незаконно подписал разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, который предназначался для 34 граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. <…> Котков вину в совершенном преступлении не признал. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, действия чиновника дискредитировали авторитет органов местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.