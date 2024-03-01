Суд в Новосибирске арестовал женщину за избиение до смерти годовалой дочери

Ее взяли под стражу до 25 марта

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Новосибирска заключил под стражу женщину, которая била плачущую годовалую дочь головой о диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму и умерла в больнице. Об этом сообщается на сайте суда.

"Избрана мера пресечения Водневой А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 декабря мать схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила ее о каркас дивана головой, потому что девочка долго плакала. Ребенок умер в больнице в результате закрытой черепно-мозговой травмы спустя более двух месяцев.

Женщина заключена под стражу до 25 марта 2024 года.