В Коми арестовали полицейского за пособничество в сбыте наркотиков

Его взяли под стражу до 27 апреля

СЫКТЫВКАР, 1 марта. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал сотрудника сыктывкарской транспортной полиции по обвинению в распространении служебной информации и пособничестве в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба суда.

"Суд заключил под стражу оперуполномоченного сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте Никиту Лизана, обвиняемого в передаче служебной информации преступной группе, занимающейся распространением наркотических средств через интернет", - говорится в сообщении.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (пособничество в распространении наркотических средств с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии органов предварительного следствия, действующий сотрудник полиции, используя мессенджеры, взаимодействовал с участниками интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ посредством тайников, в том числе на территории Коми, передавал им служебную информацию. Оперуполномоченный арестован до 27 апреля.

Уголовное дело, возбужденное по материалам управления ФСБ России по Республике Коми, расследуется следственным управлением СК РФ по Республике Коми.