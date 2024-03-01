В Башкирии пять участников преступной группы обвиняются в похищении человека

На время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Пяти участникам преступной группы в Башкирии предъявлено обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве. Выявлено два эпизода преступления, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение пятерым участникам преступной группы в возрасте от 27 до 39 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты дела обвинили двух молодых людей в преступлении против половой неприкосновенности двух девушек, и стали вымогать у них крупную сумму денег. Они насильно вывезли одного потерпевшего в безлюдное место и избили, требуя 500 тыс. рублей.

"Аналогичным образом они похитили 17-летнего потерпевшего и вымогали у него 1,5 млн рублей. В последующем один из потерпевших обратился в правоохранительные органы", - добавили в СК.

Судом на время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.