В Вологде осудили двух сотрудников опеки, из-за халатности которых погиб приемный ребенок

Чиновники приговорены к условным срокам

ТАСС, 1 марта. Бывший начальник и сотрудница управления опеки и попечительства администрации Вологды признаны виновными в халатности и служебном подлоге, в результате которых в приемной семье от избиений умер мальчик. Чиновники приговорены к условным срокам, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Экс-начальник признан виновным в халатности и служебном подлоге и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности, а бывший специалист - в совершении четырех преступлений по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебные подлоги), освобождена от наказания по трем эпизодам в связи с истечением срока давности, по четвертому эпизоду приговорена к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком. Все преступления связаны с проведением проверок условий жизни несовершеннолетнего подопечного, говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в апреле 2017 года шестилетний мальчик попал в приемную семью Юлии и Евгения Блохиных, где также проживали три дочери женщины. Супруги постоянно били мальчика и не обеспечивали медицинскую помощь. 10 августа 2018 года пьяная Блохина избила ребенка, он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму, впал в кому. Оказавшаяся в доме Блохиных знакомая медсестра вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали. В апреле 2019 года он умер.

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила взять на себя вину в избиении мальчика. За убийство ребенка Юлия и Евгений Блохины приговорены судом к 18 и 4 годам лишения свободы. В январе 2021 года приговор оставлен в силе. Родную мать мальчика лишили родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери Блохина.