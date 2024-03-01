ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Информация о повреждениях уточняется

ТАСС, 1 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, зафиксировано пять прилетов, информация о повреждениях уточняется.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано пять прилетов. <...> Пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется, подомовой обход продолжается", - написал он.

Ранее Старовойт сообщал об атаке украинского БПЛА, в результате которой без света остались три населенных пункта.