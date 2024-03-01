Причиной ДТП в Подмосковье стал выезд одной из машин на встречную полосу

В результате аварии погибли три человека

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения стал причиной ДТП на трассе в Подмосковье, где погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 04:00 мск водитель внедорожника, двигаясь из Москвы в сторону Тамбова, на 120-м км автодороги М-4 "Дон", проходящей по территории городского округа Кашира, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ). "Каширская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", - добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщали ТАСС, что ДТП произошло на 121-м км автодороги Р-22 "Каспий". По предварительной информации, внедорожник Toyota столкнулся с тремя легковыми автомобилями. По данным полиции, в результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.