СК прекратил дело Лерчек и ее мужа

По словам адвоката Константина Третьякова, в конце декабря 2023 года супруги Чекалины полностью погасили долг перед государством

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ полностью прекратило уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом ТАСС сообщил адвокат Константин Третьяков.

По его словам, в марте 2023 года в отношении Чекалиных возбудили дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере). 1 марта 2024 года дело закрыли вследствие отсутствия состава преступления.

"Со счетов и имущества супругов снят арест", - заявил Третьяков.

Дело в отношении Чекалиных по основному пункту обвинения - ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) на сумму 311 млн рублей закрыли 28 декабря 2023 года. Чекалины, по словам адвоката, в конце декабря выплатили около 500 млн рублей долга, пени и штрафов, тем самым полностью погасив долг перед государством. Все ограничения на перемещения и пользование интернетом для них были сняты.