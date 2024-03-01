В Орле возбудили дело о хищении по нацпроекту "Жилье и городская среда"

Ущерб бюджету составляет более 58 млн рублей

ТАСС, 1 марта. Прокуратура выявила в Орле факт приобретения по завышенной цене жилья для переселения людей из аварийных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", бюджету нанесен ущерб на сумму более 58 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры по Орловской области.

"Прокуратура Советского района города Орла провела проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" <...> В результате действий сообщников бюджету причинен ущерб на общую сумму более 58 млн рублей. По материалам прокурорской проверки органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с января 2022-го по ноябрь 2023 года муниципальное казенное учреждение "Жилищное управление города Орла" приобретало жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилого фонда по завышенной стоимости, для этого начальник отдела закупок передавал информацию о предстоящих сделках местному жителю, который организовывал подбор соответствующих квартир на первичном и вторичном рынках.

"Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.