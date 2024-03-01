В Петербурге задержали москвича за стрельбу из пистолета у Исаакиевского собора

При обыске у него обнаружили и изъяли охолощенный пистолет ТТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала 42-летнего жителя Москвы за стрельбу из охолощенного пистолета рядом с Исаакиевским собором в историческом центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что у дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета. Прибывшим на место происшествия нарядом полицейских по горячим следам был задержан находившийся в состоянии опьянения 42-летний москвич", - рассказал представитель пресс-службы.

При обыске у задержанного обнаружили и изъяли охолощенный пистолет ТТ и еще две единицы охолощенного оружия, а также 1,95 грамма кокаина. Оружие направлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).