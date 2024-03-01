В Астрахани произошло возгорание камыша

Есть угроза распространения огня

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Возгорание камыша и сухой растительности произошло в Ленинском районе Астрахани. Есть угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"1 марта в 16:50 [15:50 мск] в Ленинском районе Астрахани на ул. Краматорской, д. 147 произошло возгорание камыша и сухой растительности. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Есть угроза распространения огня", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 37 человек личного состава. Площадь пожара уточняется.