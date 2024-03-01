В Саратове суд арестовал трех фигурантов дела о мошенничестве при отлове собак

Ущерб бюджету региона составил свыше 10 млн рублей

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Суд в Саратовской области арестовал руководителя организации по отлову и стерилизации животных, а также двух отловщиков по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом в отношении фактического руководителя, а также двоих отловщиков животных организации, занимающейся предоставлением услуг по отлову, стерилизации животных, подозреваемых в совершении мошенничества, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в управлении.

По информации пресс-службы, в 2022-2023 годах администрации районов Саратова заключили с фирмой контракты по отлову на территории города бродячих собак. Животных должны были отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать. Как отметили в управлении, для хищения бюджетных средств злоумышленники завышали количество фактически отловленных или стерилизованных собак и предоставляли документы с недостоверными сведениями в органы местного самоуправления. В результате был причинен ущерб бюджету региона на сумму свыше 10 млн рублей.