В Челябинске при пожаре в многоэтажном доме погиб человек

Из здания эвакуировали 16 граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Один мужчина погиб при пожаре на третьем этаже многоэтажного жилого дома в Челябинске, открытое горение ликвидировано. Всего из здания эвакуировано 16 человек, об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Горят вещи в квартире на 3-м этаже. В ходе разведки в квартире был найден мужчина без признаков жизни. Самостоятельно вышли на свежий воздух 10 человек. В сопровождении пожарных в спасательных комплектах - трое взрослых и три ребенка", - сказали в пресс-службе.

Открытое горение было ликвидировано в 17:32 (15:32 мск). На месте работают 3 единицы техники и 10 человек личного состава.