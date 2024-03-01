В Польше машина въехала в толпу

Глава Западно-поморского воеводства Адам Рудавский отметил, что пострадали 17 человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В Щецине автомобиль въехал в толпу. Водителя задержали, сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на заявление главы Западно-поморского воеводства Адама Рудавского.

По его информации, задержанным оказался 33-летний мужчина. "Произошло [дорожно-транспортное]происшествие, по итогам которого на данный момент пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних, двое [находятся] в критическом состоянии. Все пострадавшие были транспортированы в места, где им оказывается помощь", - заявил воевода.

Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что пострадали как минимум 15 человек.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлена информация о задержании водителя.