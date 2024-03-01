В Курской области после атаки БПЛА повреждения получили оборудование АЗС и два автомобиля

Пострадавших нет

ТАСС, 1 марта. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Крупец Курской области, повреждено оборудование автозаправочной станции и два автомобиля. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля", - написал он.

По словам главы региона, власти окажут собственникам помощь в ремонте и восстановлении имущества.