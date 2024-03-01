В Краснодаре задержали подозреваемого, застрелившего мужчину в центре города

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 марта. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре после убийства мужчины в центре города, 54-летний подозреваемый задержан. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Западному округу Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сегодня днем 54-летний мужчина, находясь в центре города на улице Буденного, произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. <…> Стрелявший задержан", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются мотив и причины совершенного преступления.

Ранее в местных пабликах в социальных сетях были распространены фото и видео с места происшествия, авторы утверждают, что погибшего застрелили. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что человек был убит на улице Буденного в Краснодаре, на место выехало руководство прокуратуры округа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.