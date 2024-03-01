В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 25 лет назад в России

В департаменте полиции отметили, что преступление было совершено в Томске

АЛМА-АТА, 1 марта. /ТАСС/. Гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве женщины, совершенном 25 лет назад в российском городе Томске, задержан полицией Акмолинской области республики. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на данные областного департамента полиции (ДП).

"В ночь на 12 марта 1999 года гражданин Казахстана совершил убийство своей знакомой в городе Томске Российской Федерации, а затем скрылся. Спустя несколько дней органами следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Так как установить местонахождение подозреваемого сразу не удалось, УМВД России по Томской области ОМВД России по Октябрьскому району он был объявлен в розыск", - приводит агентство слова представителя ДП.

Подозреваемого задержали в одном из сел Атбасарского района области.