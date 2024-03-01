Под Новгородом при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

ДТП произошло на 3-м км автодороги Панковка - Великий Новгород - Нехино

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в деревне Плетниха Новгородского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-21010 и два пассажира - подростки 2007 года рождения, а также пассажир Chevrolet Aveo доставлены в медицинские учреждения", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, лобовое столкновение двух машин произошло на 3-м км автодороги Панковка - Великий Новгород - Нехино в Новгородском районе вблизи деревни Плетниха. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.