В Орехово-Зуеве электричка сбила двух взрослых и ребенка

Предварительно, все они живы, женщина находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Электричка сбила трех человек, в том числе ребенка, на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На станции Крутое Московской железной дороги электропоезд сбил трех человек - мужчину, женщину и ребенка. Предварительно, все они живы, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее пришлось извлекать из-под поезда", - сказал собеседник агентства.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что устанавливают причины травмирования граждан на станции Крутое, где электропоезд Петушки - Москва сбил людей. "Причины произошедшего устанавливаются. Восточной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.