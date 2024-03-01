Телефонные мошенники похитили у профессора Международной академии архитектуры 1 млн рублей

Злоумышленники убедил Владимира Плоткина, что его договор абонентского обслуживания заканчивается, и направил ему в WhatsApp ссылку якобы для дистанционного продления договора

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Телефонные мошенники похитил более 1 млн рублей у профессора Международной академии архитектуры Владимира Плоткина от лица сотрудника оператора связи с помощью специальной ссылки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился сам Плоткин. Он рассказал, что 29 февраля ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из операторов связи. "Звонивший убедил заявителя, что его договор абонентского обслуживания заканчивается, и направил Плоткину в мессенджере WhatsApp ссылку якобы для дистанционного продления договора. После открытия этой ссылки с банковского счета заявителя списалось более 1 млн рублей", - пояснил представитель правоохранительных органов.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

Владимир Плоткин - советский и российский архитектор. Профессор Международной академии архитектуры, член правления МОСА, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. С 1995 года является главным архитектором творческого производственного объединения "Резерв".