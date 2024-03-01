Вблизи аэропорта Порт-о-Пренса зафиксировали перестрелку

Движение транспорта в районе ЧП парализовано, сообщили в посольстве США в Гаити

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Сильная перестрелка произошла возле международного аэропорта Порт-о-Пренса, движение транспорта в районе ЧП парализовано. Об этом в пятницу сообщается на сайте посольства США в карибской республике.

"Поступают сообщения о сильной стрельбе и нарушениях дорожного движения вблизи аэропорта Порт-о-Пренса. Посольство США временно прекращает поездки официального персонала США в аэропорт и инструктирует весь американский персонал, находящийся в аэропорту, оставаться там", - говорится в заявлении дипмиссии.

Аэропорт Порт-о-Пренса приостановил обслуживание рейсов в четверг после того как вооруженные банды усилили противостояние с правоохранительными органами во время поездки премьер-министра Ариэля Анри в Кению на переговоры. В пятницу Кения и Гаити подписали соглашение, согласно которому Найроби направит миротворческий континент из тысячи полицейских на гаитянскую территорию для борьбы с преступностью.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.