В Испании задержали двух подозреваемых в причастности к краже картин Фрэнсиса Бэкона

По сведениям правоохранительных органов королевства, каждое произведение стоит около €5 млн

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала двух человек по подозрению в причастности к краже картин английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992). Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, каждое произведение искусства стоит около €5 млн. К настоящему моменту полиции удалось вернуть три из пяти украденных картин из дома в Мадриде в 2015 году. Всего с начала расследования случившегося были задержаны 14 человек, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Картины пропали из частного дома в центре Мадрида летом 2015 года. Работы художника принадлежали другу Бэкона.

Бэкон является мастером фигуративной живописи. Картины художника высоко ценятся у коллекционеров со всего мира. Так, в 2015 году диптих Бэкона "Два эскиза к автопортрету" (1977) был продан в Лондоне за $22,4 млн.