В Бурятии поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка

Мальчик переходил железную дорогу с бабушкой

УЛАН-УДЭ, 2 марта. /ТАСС/. В Кабанском районе Бурятии поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка, переходившего железную дорогу с бабушкой. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

"Утром 2 марта на 5419-м км Восточно-Сибирской железной дороги в районе села Танхой грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний. На место происшествия выехали заместитель Бурятского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожилая женщина, переходившая железную дорогу вместе с внуком, жива.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В новость внесены изменения (07:25 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела.