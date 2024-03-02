В Крыму на пункте пропуска "Джанкой" под днищем машины обнаружили взрывное устройство

СВУ обезвредили

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство (СВУ), изготовленное из компонентов иностранного производства, было прикреплено к днищу следовавшего в Крым автомобиля на пункте пропуска "Джанкой". Обнаруженное устройство обезвредили, сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска "Джанкой" в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, где прибывшие на место специалисты-взрывотехники обезвредили СВУ. Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.

Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности, добавил собеседник агентства.

Пункт пропуска "Джанкой" расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.