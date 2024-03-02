В Москве в ДТП с участием иномарки и такси погибла пассажирка

Водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Водитель иномарки врезался в такси и другую машину в Батайском проезде на юго-востоке Москвы, в результате таксист пострадал, его пассажирка погибла. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Ночью в Батайском проезде водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилями такси, который от удара перевернулся, и Mazda. В результате дорожной аварии водитель автомобиля такси госпитализирован, а его 25-летняя пассажирка скончалась на месте", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что виновник дорожной аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Прокуратура контролирует привлечение 30-летнего мужчины к уголовной ответственности по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). "В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.