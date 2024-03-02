В Башкирии женщину приговорили к 4,5 года лишения свободы за мошенничество

Обвиняемую также оштрафовали на 250 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Абзелиловский районный суд Башкирии приговорил гражданку РФ к 4 годам и 6 месяцем лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Абзелиловским районным судом Республики Башкортостан гражданка Российской Федерации признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. <...> Суд приговорил ее к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев, а также штрафу в размере 250 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве с уточнением, что она нанесла ущерб организации на более чем 7,4 млн рублей.

Как добавили в пресс-службе, задержанная занимала должность главного бухгалтера в авиапредприятии и способствовала заключению фиктивных гражданско-правовых договоров с лицами, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность.