В Саратове в результате пожара в пятиэтажном доме пострадала женщина

Также эвакуировали 40 человек

САРАТОВ, 2 марта. /ТАСС/. Женщина госпитализирована в результате пожара в пятиэтажном доме в Саратове, 40 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Около 03:30 (02:30 мск) дежурному поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе. "В квартире на момент ЧП были две женщины 61 года и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сообщили в управлении.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Причина возгорания устанавливается.