В Петербурге после взрыва за медицинской помощью обратились шесть человек

Одну женщину госпитализировали с симптомами реакции на стресс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Медицинская помощь после ЧП на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга потребовалась шести жителям. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных. "Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков", - заверили в пресс-службе.

Как сообщила в свою очередь пресс-служба Красногвардейского района, с эвакуированными жителями затронутых происшествием домов работают психологи, социальные работники, врачи. Люди временно размещены в ближайшем детском саду.