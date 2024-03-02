В Красноярске минэкологии потребовало приостановить работу завода, загрязняющего атмосферу

В воздухе неоднократно фиксировалось превышение нормы содержания пяти загрязняющих веществ

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подало иск в суд с требованием признать незаконной и приостановить деятельность химико-металлургического завода в Красноярске, возле которого в атмосфере неоднократно фиксировалось превышение нормы содержания пяти загрязняющих веществ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале замминистра Юлия Гуменюк.

"Мы обратились в суд с требованиями признать деятельность [завода] незаконной и запретить его работу до проведения необходимых мероприятий", - написала замминистра.

Она отметила, что на это предприятие от жителей Красноярска поступало большое количество жалоб. Министерство провело проверку и брало пробы воздуха в октябре и ноябре 2023 года, в январе 2024 года. Эксперты зафиксировали превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК) по бензпирену до 38,55 раза, формальдегиду - до 7,5 раза, по взвешенным частицам до 2,5 мкм до 4,8 раза, гидрохлориду - до 1,03 раза и фенолу - до 1,92 раза. По максимально разовому ПДК зарегистрировали превышение по формальдегиду (3,2 раза), взвешенным частицам до 2,5 мкм (до 1,6 раза), фенолу (до 1,2 раза), гидрохлориду (до 1,1 раза).

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края сообщил о загрязнении заводом воздуха в жилой части города. По данным ведомства, горнопромышленное предприятие эксплуатирует участок на улице Лесопильщиков без улавливания выбросов от пересыпки сыпучих материалов, от этого в воздухе наблюдается значительное пыление. В отношении промплощадки не установлена санитарно-защитная зона, которая должна предусматривать контроль за выбросами и ответственность за их превышение.