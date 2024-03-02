Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре законно владел оружием

После убийства мужчины 1 марта возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела об убийстве мужчины в центре Краснодара является законным владельцем оружия, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

"По данным центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, стрелявший мужчина является законным владельцем оружия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после убийства мужчины в центре Краснодара 1 марта. По версии следствия, 54-летний мужчина произвел два выстрела из ружья в грудь 58-летнего мужчины, от полученных огнестрельных ранений тот погиб на месте. Стрелявший задержан. Устанавливаются мотив и причины совершенного преступления.