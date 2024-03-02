Губернатор Петербурга прибыл на место ЧП в Красногвардейском районе

Александр Беглов начал с осмотра места происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, лично возглавивший оперативный штаб в связи с инцидентом в Красногвардейском районе, находится на месте ЧП, передает корреспондент ТАСС.

Беглов начал с осмотра места происшествия. На месте работают представители силовых ведомств, городской администрации и дежурят медицинские работники.

Ранее Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате инцидента жертв нет, частично пострадало остекление балконов двух домов.

Жители пострадавших квартир временно размещены в здании ближайшего детского сада.

Медицинская помощь после ЧП на Пискаревском проспекте потребовалась шести жителям, один человек госпитализирован.