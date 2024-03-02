В Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв

Причиной могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Громкий взрыв и яркую вспышку зафиксировали вблизи здания электрической подстанции (ПС) на улице Шефской в Екатеринбурге. По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"В Екатеринбурге громкий хлопок и яркую вспышку зафиксировали очевидцы вблизи ПС "Калининская" на улице Шефской. По одной из версий, причиной может являться короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Силовики призывают не поддаваться паническим настроениям и доверять только официальным источникам информации", - сказал собеседник агентства.