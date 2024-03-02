Гладков сообщил, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 100 раз за сутки

Повреждены несколько частных домов, линия газоснабжения, автомобиль и трактор

БЕЛГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 16 населенных пунктов Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены несколько частных домов, линия газоснабжения, автомобиль и трактор, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Терезовка - установлено пять прилетов. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме. По хутору Мухин выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками от снаряда пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. По селу Новая Таволжанка выпущено пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - 7 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий", - написал Гладков в своем в Telegram-канале.

По информации губернатора, в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11 минометных снарядов, 40 гранатометных выстрелов, еще два взрывных устройства сбросили с БПЛА.

"Над селом Никольское системой ПВО уничтожена одна воздушная цель, над селом Севрюково - две, над селом Новая Деревня сбито два БПЛА противника, над селами Черемошное и Петровка - по одному БПЛА", - добавил глава региона. Он уточнил, что в поселке Никольское поврежден частный дом.

Еще один беспилотник сбили над селом Доброе в Грайворонском городском округе. Под обстрел также попали села Дроновка и Безымено.

Село Конововалово в Волоконовском районе украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, поврежден трактор. Два взрывных устройства с беспилотника ВСУ сбросили в селе Вязовое в Краснояружском районе, повреждена крыша частного дома и хозпостройка.