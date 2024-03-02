На Кубани обнаружили свалку трупов собак

Полиция начала проверку

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Полиция Туапсинского района Краснодарского края выясняет обстоятельства инцидента со свалкой тел бездомных собак, обнаруженной в лесопарковой зоне Кадош. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району не поступало. Однако материал, выявленный в ходе мониторинга сети Интернет, зарегистрирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором прохожий запечатлел поляну на опушке леса возле дороги, усеянную трупами собак в мешках для строительного мусора и без. В соцсетях сообщается, что подобный случай был зафиксирован в Туапсинском районе около шести лет назад. Было выяснено, что бездомных животных убивал подрядчик, с которым администрация заключила контракт на их отлов.