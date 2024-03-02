В Подмосковье мужчину задержали за убийство, совершенное из-за финансового долга

Также задержанного подозревают в покушении на убийство еще одного человека

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве одного человека и покушении на убийство другого задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

"В Ногинске задержан 29-летний уроженец и гражданин Республики Узбекистан. Он подозревается в покушении на убийство своего знакомого земляка и убийстве другого (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 1 марта около жилого дома в Ногинске между двумя земляками из-за финансового долга возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин нанес другом удар ножом в область нижних конечностей. "Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку за потерпевшего вступился его знакомый, которому фигурант нанес еще три ножевых ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - рассказали в ГСУ.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователям, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.