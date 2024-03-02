В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал оперативников СК

Четыре человека получили ранения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области. Как сообщили ТАСС в СК России, четыре человека получили различные ранения.

"В ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС)", - сообщили в СК России.

Сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Следователи СК России установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга. Преступным действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в СК России.